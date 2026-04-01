México impulsa en la ONU protección global para niños en guerra

Ante el aumento de la violencia contra la infancia en conflictos armados, México llevó a la arena internacional una propuesta para reforzar la protección de niñas y niños en zonas de guerra.

Dicha iniciativa fue presentada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el respaldo de más de 70 países.

El objetivo es establecer medidas concretas que obliguen a los Estados a garantizar la seguridad, integridad y desarrollo de millones de menores atrapados en contextos bélicos.

Actualmente, más de 473 millones de niños viven en regiones afectadas por conflictos armados. Lejos de mejorar, la situación se ha deteriorado: las violaciones graves a sus derechos aumentaron 25% entre 2023 y 2024.

Detrás de las cifras hay historias de reclutamiento forzado, explotación sexual, desplazamiento y destrucción de espacios esenciales como escuelas y hospitales.

Dicha propuesta impulsada por México no se limita a señalar el problema. Plantea acciones puntuales, como prohibir el reclutamiento de menores, garantizar el acceso a ayuda humanitaria y proteger infraestructura civil.

También exige atención integral a víctimas de violencia sexual y medidas específicas para evitar ataques a centros educativos y de salud.

Nuevos riesgos en el campo de batalla

Uno de los elementos más relevantes del documento es la incorporación de amenazas emergentes. La iniciativa advierte sobre el uso de plataformas digitales para reclutar menores y sobre el impacto de tecnologías como la inteligencia artificial en conflictos armados.

Estos factores, señala, pueden agravar la vulnerabilidad de la infancia si no se regulan de manera urgente.

Niños como víctimas, no como combatientes

El enfoque de la iniciativa busca cambiar la narrativa sobre los menores en la guerra. Establece que los niños vinculados a grupos armados deben ser tratados como víctimas, con acceso a programas de rehabilitación, salud mental y reintegración social.

Además, el proyecto incluye acciones futuras que buscan mantener el tema en la agenda global. Entre ellas, la realización de una reunión internacional en 2027 enfocada en salud mental infantil y la elaboración de un informe sobre infancia e inteligencia artificial para 2028.

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