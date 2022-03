México llama 'borregos' a eurodiputados y desata polémica

El parlamento Europeo aprobó una resolución para urgir a México proteger a los periodistas y protectores de los derechos humanos

El gobierno de México calificó a los diputados del Parlamento Europeo (PE) de "borregos" y los acusó de "injerencistas", en un comunicado que levantó polémica en las redes sociales por el inusual lenguaje utilizado.

El comunicado, publicado en el portal oficial del gobierno de México (www.gob.mx) y en su cuenta de Twitter, responde a la condena emitida el jueves por el PE al gobierno federal por las amenazas, acoso y asesinato de periodistas, a la vez de acusarlo de crear "una plataforma para exhibir, estigmatizar y atacar a la prensa crítica".

La respuesta de la Presidencia fue una carta de 7 lapidarios párrafos donde pide a los parlamentarios "basta de corrupción, de mentiras e hipocresías" y lamenta que "se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación".Los acusa de guardar "silencio cómplice" ante las violaciones a los derechos humanos de anteriores gobiernos, destaca que México es pacifista, mientras Europa envía armas a Ucrania.

"No olviden que ya no somos colonia de nadie... evolucionen, dejen atrás su manía injerencista... ustedes no son el gobierno mundial".

De acuerdo con el periodista Pascal Beltrán del Río, la Secretaría de Relaciones Exteriores se deslindó del comunicado, al señalar que no fueron consultados por el mismo.