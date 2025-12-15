Podcast
Nacional

México no entrega agua que afecte consumo ni campo: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aseguró que México cumple el Tratado de Aguas de 1944 sin poner en riesgo el consumo humano ni la actividad agrícola

  • 15
  • Diciembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que México esté entregando a Estados Unidos agua que no tenga disponible o que comprometa el abasto para la población y el sector agrícola, al referirse al acuerdo bilateral vigente bajo el Tratado de Aguas de 1944.

"No se está dando un agua que no tenemos o que afecte a los mexicanos", afirmó Sheinbaum.

Sequía marca el ritmo del acuerdo

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la entrega de agua se definió tras un análisis técnico de distintas cuencas y bajo un escenario de sequía severa que afecta al norte del país, en especial a la cuenca del Río Bravo.

Afirmó que el problema central no ha sido la falta de voluntad, sino la escasez de lluvias en los últimos años.

rio-bravo-del-norte.jpg

“La narrativa de que México no quiere entregar agua no es correcta. El problema ha sido que no ha llovido lo suficiente”, subrayó.

Ajustan plazos con Estados Unidos

Sheinbaum detalló que el gobierno estadounidense solicitó que la entrega se realizara antes del 31 de diciembre, propuesta que México consideró inviable por los riesgos ambientales y sociales que implicaría hacerlo en tan corto plazo. Tras las negociaciones, ambos países acordaron ampliar los tiempos de entrega.

Arranca liberación de agua este 15 de diciembre

A partir de este lunes 15 de diciembre, México comenzará la liberación de 249.163 millones de metros cúbicos de agua como parte del entendimiento alcanzado entre ambas naciones.

presa-cuchillo.jpg

Respeto al derecho humano al agua

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que las entregas se apegan estrictamente a la disponibilidad real del recurso, a las capacidades de la infraestructura hidráulica y al respeto del derecho humano al agua, así como a la protección de la actividad agrícola en la frontera norte.

Ruta técnica bajo el Tratado de 1944

De acuerdo con la Cancillería, ambos gobiernos establecieron una ruta técnica para atender el ciclo actual y el déficit del quinquenio anterior, conforme al artículo 4 del Tratado de 1944, considerando las lluvias registradas en cada periodo y sin comprometer las necesidades de México.


