México recauda 3.3 bdp por auditorías y promoción de cumplimiento

“El gobierno no puede consumir tanto presupuesto; el gobierno debe ser eficaz y austero, no ensimismarse. Antes, el presupuesto se quedaba en el gobierno y no se entregaba a la gente; todo era para gasto corriente, no había inversión ni presupuesto para el desarrollo o el bienestar del pueblo. Ahora, con la austeridad, se liberan muchos fondos para la gente”, explicó el presidente