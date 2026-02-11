Podcast
Nacional

México recibe de EUA 11 loros tras contrabando frustrado

La Profepa recibió 11 ejemplares de loros de frente blanca incautadas en Chihuahua, cinco tienen problemas de salud y ya están bajo protección especial

Este miércoles, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó sobre la entrega de 11 ejemplares de loros de frente blanca después de que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos detuviera a una persona que intentó llevarlos de contrabando este martes.

A través de un comunicado, la procuraduría señaló que el detenido fue identificado como un ciudadano estadounidense y que intentó llevar de manera ilegal a las aves en un vehículo particular mediante el Puente Internacional Córdova en Chihuahua.

Del mismo modo, la Profepa señaló que, de acuerdo con las autoridades de EUA, los ejemplares habrían sido transportados desde Ciudad Juárez.

También señalaron que las mismas autoridades estadounidenses se encuentran investigando al detenido.

Tras el aseguramiento, las once aves fueron sometidas a una evaluación médica, la cual determinó que el grupo de loros son crías entre 2 y 6 semanas de edad aproximadamente.

La Profepa señaló que cinco presentan problemas respiratorios y digestivos, por lo que actualmente están siendo atendidos para que, una vez recuperados, se determine su destino final.

El ave se encuentra en la lista de protección especial debido a que se encuentra en riesgo en México.

Además, es un artículo de la Ley General de Vida Silvestre el que “prohíbe el aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o comerciales” de cualquier especie de psitácido, familia de aves -como loros o pericos-, cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional.


