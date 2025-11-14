México reduce 50% su consumo de frijol desde 1980: Gobierno

El consumo de frijol en la dieta mexicana ha disminuido casi 50% en cuatro décadas, reveló María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar en el marco del Día Nacional del Frijol.

En 1980, cada mexicano consumía 16 kilogramos al año, pero para 2021 la cifra se redujo a 9 kilos, un descenso que preocupa por el impacto nutricional y cultural.

Un alimento esencial que está desapareciendo del plato

Albores subrayó que el frijol es uno de los pilares de la dieta mexicana y un alimento esencial para la salud pública.

Entre los beneficios destacados por la funcionaria que tiene el consumir frijol en la dieta se encuentran:

Fuente de proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales.

Alto contenido de fibra: regula el azúcar en sangre, reduce colesterol y mejora la microbiota.

Contribuye a la salud de la piel y el sistema nervioso.

Aporta hierro y ácido fólico.

El frijol negro, precisó, contiene 8.86 gramos de proteína por cada 100 gramos, lo que lo convierte en una opción accesible y nutritiva para las familias.

México, país clave en la diversidad del frijol

Durante la conferencia matutina de este viernes, Albores destacó que México es un centro mundial de diversidad genética:

Existen 150 especies de frijol en el mundo.

57 están presentes en México.

31 son endémicas del territorio nacional.

"Esta riqueza convierte al país en un actor fundamental para la conservación de esta semilla histórica que ha acompañado a los pueblos originarios por milenios.", destacó.

Feria del Frijol y productores invitados

La feria, que se realizará del 14 al 15 de noviembre, reúne a productores de Zacatecas, Durango y Nayarit, además de ofrecer música, danza y actividades culturales para acercar el alimento a las familias capitalinas.

Alimentación para el Bienestar también anunció la instalación de dos cribadoras en Zacatecas para mejorar el procesamiento del grano destinado a las Tiendas del Bienestar.

Frijol Bienestar: distribución nacional a $30 pesos por kilo

Como parte del Plan México de autosuficiencia alimentaria, el gobierno iniciará este año la distribución nacional de frijol bajo la marca Bienestar.

El producto será procesado y embolsado directamente por el programa y se venderá a $30 pesos por kilo en todas las Tiendas del Bienestar.

Los granos serán adquiridos a pequeños productores de Zacatecas y Durango a precio justo, con el objetivo de fortalecer economías locales y garantizar acceso a alimentos nutritivos.

