Cerrar X
Juan_Ramon_de_la_Fuente_83a7e995b2
Nacional

México reporta 10 nacionales muertos en operativos del ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este viernes que diez mexicanos han fallecido durante operativos migratorios o bajo custodia del ICE

  • 24
  • Octubre
    2025

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó este viernes que diez mexicanos han fallecido durante operativos migratorios o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EUA (ICE, en inglés), durante el segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump.

El subsecretario para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco, detalló en conferencia de prensa que del 20 de enero al 23 de octubre se han registrado diez muertes de mexicanos en acciones a cargo de ICE.

El registro del Gobierno mexicano incluye el caso de un nacional que falleció la madrugada de este viernes, en San Bernardino, California, con cuya hija ya se estableció comunicación, apuntó Velasco.

El funcionario afirmó que México ha expresado su "indignación y preocupación" al gobierno de EUA por estos diez casos, a los cuales se les da seguimiento "puntual" por instrucciones de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

cnne-672626-ee-uu-inicia-redadas-contra-inmigrantes-indocumentados (1).jpg

"Enviamos en cada caso notas verbales a la embajada de Estados Unidos en México, en las que hemos solicitado que haya investigaciones transparentes, exhaustivas. Exigimos obviamente que se llegue al fondo de las causas que ocasionaron estos muy sensibles decesos", explicó.

Velasco agregó que desde que inició el Gobierno de Trump, en enero, se tiene conocimiento de 169 redadas realizadas por ICE, donde 2.382 mexicanos fueron detenidos.

Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente indicó que el Gobierno mexicano ha enviado trece notas diplomáticas a EUA, donde ha expresado estar en desacuerdo con las medidas y el trato con las personas migrantes.

"Estamos defendiendo a nuestros connacionales, defendemos sus derechos. No estamos de acuerdo con algunas de las acciones que se han estado emprendiendo", señaló.

De la Fuente expuso además que del 20 de enero a la fecha se tiene el registro de 116.320 migrantes repatriados a México, de los cuales 93.153 recibieron asistencia consular.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Afirma_Petro_que_el_Cartel_de_los_Soles_no_existe_d2bdd68f62
EUA sanciona a Petro y su familia por acusación de narcotráfico
Whats_App_Image_2025_10_24_at_6_22_20_PM_346a26fd93
¡Llegan las mascotas del Mundial 2026 a Monterrey!
EH_CONTEXTO_22_197d31c7be
Aseguran 250 pipas relacionadas con 'huachicol' hídrico en Edomex
publicidad

Últimas Noticias

wegvwevew_c3156ffb52
Cae red internacional de arte falso en Alemania y Suiza
59d0895e2eb49ff1e15349d256fc5182c5210016w_2c7a285a66
Trump nombrará con su nombre nuevo salón en la Casa Blanca
b4ea0ed66109b0402ec50fd31aca7d18fa6a04a2w_c1be0f49aa
Canadá sorprendido por Trump al frenar diálogo comercial
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
gusano_poza_rica_a2ddefb6e6
Aparecen 'gusanos cola de rata' tras inundaciones en Veracruz
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T172943_863_af8f488631
Cierran operaciones CIBanco, Intercam y Vector en México
publicidad
×