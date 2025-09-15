México se prepara para desfile del 16 de septiembre

Con motivo del 215° aniversario del Inicio de la Guerra de Independencia, el Desfile Aéreo Militar abrirá con el paso de dos helicópteros Black Hawk. Uno portará con la Bandera Nacional, mientras que el otro mostrará las banderas de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional.

Dicho desfile será dedicada a Emma Encinas, la primera mujer mexicana en obtener su licencia como piloto, según afirmó el general piloto aviador Miguel Eduardo Hernández Velázquez, comandante de la Región Aérea del Centro.

“Allá por los años 30 del siglo pasado, y en honor a ella, y a todas las mujeres, estamos con este nombre en nuestro Agrupamiento Aéreo del Desfile; ella fue piloto civil, pero fue la primera mujer en México que tuvo una licencia de piloto”, explicó el también comandante.

Mientras que un equipo de seis paracaidistas realizarán un salto de caída libre desde 6 mil pies de altura, para descender en la Plaza de la Constitución. Entre ellos, se destaca la participación de una mujer.

Recordemos que Claudia Sheinbaum será la primera mujer en la historia de México en encabezar el desfile como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

El contingente estará conformado por 16 mil elementos, de los cuales, la cuarta parte serán mujeres.

Ante el pueblo de México desfilarán 18 banderas de guerra, 12 mil 506 integrantes de las tres fuerzas; 673 vehículos terrestres, 99 aeronaves, 16 aeronaves no tripuladas, 8 embarcaciones, 307 caballos, 164 canes, 27 águilas y halcones

En tanto, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspenderá operaciones el 16 de septiembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

