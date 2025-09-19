Cerrar X
Nacional

México y Canadá refuerzan cooperación contra cárteles y drogas

Claudia Sheinbaum confirmó que México y Canadá alcanzaron un acuerdo de cooperación en seguridad enfocado en el combate al narcotráfico y al tráfico de drogas

  • 19
  • Septiembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó la existencia de un acuerdo de cooperación en materia de seguridad con Canadá, cuyo objetivo es reforzar la lucha conjunta contra el narcotráfico y el tráfico de drogas entre ambas naciones, incluyendo el trasiego de fentanilo en diferentes puntos de Norteamérica.

Sheinbaum explicó que la seguridad fue uno de los tres temas principales abordados durante la visita del primer ministro canadiense, Mark Carney, a Palacio Nacional. 

“Este acuerdo permitirá un enfoque más coordinado y efectivo para desarticular redes de crimen organizado que operan en ambos países”, afirmó.

Cabe señalar que dicho acuerdo contempla el fortalecimiento de mecanismos de intercambio de información, inteligencia y coordinación en investigaciones, con el fin de enfrentar la delincuencia transnacional de manera más eficiente y prevenir la entrada y circulación de drogas sintéticas hacia México, Canadá y Estados Unidos.

La mandataria mexicana explicó que además del tráfico de fentanilo, se abordó la operación de cárteles mexicanos en Canadá y de grupos canadienses con presencia en México. “Es imprescindible reforzar los mecanismos de colaboración en investigaciones y procesos judiciales”, señaló.

Por su parte, Carney respaldó la iniciativa, destacando la necesidad de respuestas coordinadas ante la delincuencia transnacional. “México y Canadá son más fuertes trabajando juntos”, afirmó, resaltando que la cooperación bilateral es clave para reducir el flujo de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y ambos países.

La titular del Poder Ejecutivo federal añadió que este acuerdo se suma a otros compromisos asumidos en materia económica y de competitividad, y formará parte de los trabajos previos a la revisión del T-MEC en 2026, fortaleciendo así la colaboración integral entre ambas naciones.

 

 

 

 


