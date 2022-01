Miguel Barbosa da positivo a Covid

El gobernador de Puebla explicó que se encuentra en aislamiento y que presenta síntomas leves

Puebla.- Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, informó hoy que dio positivo a Covid-19; sin embargo, aclaró que continuará trabajando desde su confinamiento, pues presenta síntomas leves.

A través de un video en redes sociales, el gobernador ido a conocer las cifras sobre el impacto de la pandemia y la vacunación en el estado.

"Hay personas que tenemos que trabajar", dijo el mandatario tras ser cuestionado sobre su decisión de laborar desde su aislamiento. Además, llamó a la población a extremar precauciones para evitar que el número de contagios siga incrementando.

Por otra parte, aclaró que él siempre ha seguido "al pie de la letra" las indicaciones para evitar la propagación y que tiene el esquema completo de vacunas.

"Yo no salgo de la casa, me protejo bien, nada de calentura, de dolor de garganta, me cubro bien, antes que nada hay que tomar las medicinas, medicinas y remedios", puntualizó.