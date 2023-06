Miles se unen en la CDMX en marcha contra el maltrato animal

Miles de personas se reunieron en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, con un propósito en común: exigir un alto a la violencia contra los animales.

Recientemente, se han observado en el país diversos casos de crueldad animal, donde la mayor parte de estos actos ocurren hacia perros y gatos callejeros. Hace un par de semanas generó indignación un video que muestra como un hombre aventó a un perro a un cazo de aceite hirviendo, provocándole la muerte; a raíz de este hecho se ha podido exponer ante las autoridades la necesidad de castigar a quienes cometan estos actos.

Fue alrededor del medio día que cientos de ciudadanos comenzaron a reunirse, acompañados de pancartas y mensajes contundentes contra las autoridades y especialmente, contra quiénes dañen a estos seres indefensos.

“Qué no hablen no significa que no sientan”, “El amor no tiene raza”, “Cárcel para los asesinos”, “Quién es cruel con lo animales no puede ser buena persona”, “Penas más severas a maltratadores”; son algunas de las frases que se podían apreciar entre los carteles.