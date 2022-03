Ministro podría deslindar a Cuevas y Moreno del caso Gertz

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó que se propondrá conceder el amparo a Laura Morán y Alejandra Cuevas para cancelar los procesos respecto a la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del Fiscal General de la República.

De acuerdo con Ortiz Mena "no es posible esperar que una mujer sin conocimientos especializados y en franca situación de vulnerabilidad - pues tenía 88 años- se condujera como si tuviese habilidades excepcionales para evitar la muerte de una persona gravemente enferma. Es lógico, por tanto, que no puede ser responsabilizada por un resultado -la muerte de su pareja sentimental de 50 años- que razonablemente no podía evitar".