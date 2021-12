Morena, PT y Verde van por juicio contra consejeros del INE

Ciudad de México. La disputa entre el presidente Andrés Manuel y el Instituto Nacional Electoral por la realización de la Consulta de Revocación de mandato sigue dando de que hablar y sumando más fuerzas entre los partidos que apoyan a López Obrador y ven como absurda la propuesta del INE de posponerla por motivos económicos.

A través de un comunicado, la Asociación de Legisladores de la 4 T integrada por los diputados federales de Morena, PT y PVEM dieron a conocer que votarán a favor del juicio político contra los seis consejeros que votaron en contra de la realización de la Consulta del presidente.

Los consejeros que votaron a favor son Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz, Dania Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez y Claudia Zavala Pérez.

El pasado 17 de diciembre se votó a favor de suspender temporalmente la consulta popular contra cinco votos en contra, por falta de presupuesto para organizar la consulta planeada para abril de 2022.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, deslindó a su bancada de la controversia constitucional que presentó esta tarde el presidente de Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, en contra de la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) de aplazar la consulta de Revocación de Mandato.

"No representa toda la Cámara de Diputados, está abusando de su papel de presidente y no lo votamos para que adoptara ese papel, se supone que representa a todas las diputadas y Diputados y no todos aceptamos esa controversia, que quede claro, esa controversia no habla por Acción Nacional, esa controversia constitucional no cuenta con 113 diputados del PAN, y te aseguro que tampoco con el resto de las diputadas y diputados de la coalición va por México", declaró Romero.