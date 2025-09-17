Cerrar X
Nacional

Muere el conductor de la pipa que explotó en CDMX; van 19 muertos

La Secretaría de Salud de la CDMX confirmó que el conductor de la pipa de gas que explotó en el Puente de la Concordia falleció tras varios días hospitalizado

  • 17
  • Septiembre
    2025

El saldo de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, aumentó a 19 fallecidos.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que entre las víctimas se encuentra Fernando Soto Munguía, identificado como el conductor de la unidad, quien permanecía hospitalizado en estado crítico desde el pasado 10 de septiembre.

El conductor estaba bajo custodia, no detenido

Soto Munguía, de quien se reportaron edades distintas en listados oficiales y versiones extraoficiales, murió en el Hospital de Traumatología Victoriano de la Fuente Narváez.

Aunque se encontraba bajo custodia, no estaba en calidad de detenido, según confirmaron las autoridades capitalinas.

Lista oficial de fallecidos y víctimas hospitalizadas

De acuerdo con el balance más reciente, difundido la noche del 16 de septiembre, 32 personas continúan hospitalizadas y 33 ya fueron dadas de alta.

La lista de víctimas mortales incluye a 19 nombres, entre ellos el del conductor.

Investigación apunta a exceso de velocidad

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó en su peritaje preliminar que el accidente se habría originado por exceso de velocidad.

El impacto de la pipa provocó una fisura de 40 centímetros en el tanque que contenía casi 50 mil litros de gas, lo que ocasionó la fuga y posterior explosión.

Por su parte, la fiscal Bertha Alcalde Luján explicó que la investigación se centra en los delitos de homicidio culposo, lesiones y daños.

También aseguró que no se encontraron baches ni trabajos recientes de pavimentación en el tramo del siniestro.

Tras la tragedia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció un protocolo para reforzar la regulación del transporte de sustancias peligrosas.

Dicha estrategia incluye capacitaciones obligatorias, sistemas de monitoreo y corredores seguros para pipas y unidades de carga.

En paralelo, se iniciaron los apoyos sociales para las familias afectadas: $20 mil pesos a personas hospitalizadas y 50 mil a familias de fallecidos, según informó el secretario de Gobierno, César Cravioto.


