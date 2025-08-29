Cerrar X
Nacional

Muere menor mientras bailaba y pedía dinero en semáforo

Una niña de apenas cuatro años de edad perdió la vida tras ser atropellada mientras bailaba y pedía dinero en la Glorieta de la Luna, Cuernavaca

  • 29
  • Agosto
    2025

Una niña de apenas cuatro años de edad perdió la vida la tarde del miércoles tras ser atropellada mientras participaba en actividades de petición de dinero en la Glorieta de la Luna, ubicada sobre la avenida Plan de Ayala, en Cuernavaca.

El trágico accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cuando la menor se encontraba “bailando” junto a un grupo de adultos que suelen presentarse en la zona durante el cambio de luces del semáforo. Según testigos, el conductor de un vehículo no se percató de la presencia de la niña entre los autos y la arrolló, provocándole la muerte instantánea.

Algunos transeúntes impidieron que el automovilista huyera del lugar, mientras otros alertaron a las autoridades y solicitaron asistencia médica. No obstante, los servicios de emergencia confirmaron que la menor ya no presentaba signos vitales al momento de su llegada.

Detienen a conductor y a presunta responsable de la menor

Elementos de la Policía Municipal de Cuernavaca detuvieron al conductor implicado en el incidente, así como a una mujer identificada como la tutora o cuidadora de la niña, quien presuntamente se encontraba con ella en el momento del accidente.

La menor formaba parte de un grupo de personas, posiblemente familiares que utilizan una bocina para reproducir música y realizar breves espectáculos en los cruceros, antes de solicitar monedas a los automovilistas. Según vecinos y comerciantes de la zona, en varias ocasiones se les advirtió sobre el riesgo que corría la menor, debido a su baja estatura y la escasa visibilidad para los conductores.

El caso ya es investigado por la Fiscalía del estado de Morelos bajo la posible comisión de homicidio culposo y omisión de cuidados, a fin de deslindar responsabilidades tanto del conductor como de los adultos a cargo de la menor.


