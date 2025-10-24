Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T130631_335_6863db10fa
Nacional

Muere menor por falta de antídoto tras picadura de alacrán

Autoridades del IMSS Estatal informaron que el antídoto fue surtido seis días antes, pero durante el fin de semana dichas dosis se terminaron

  • 24
  • Octubre
    2025

Una menor de cinco años perdió la vida al sufrir la picadura de una alacrán dentro de un jardín de niños en Hermosillo, Sonora.

Al llegar al Hospital de Ginecopediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social, rapidamente fue canalizada e intubada par aplicarle dos viales de suero antialacrán. Pese a los esfuerzos del personal médico encargado, la menor perdió la vida tan solo una hora después tras sufrir al menos dos paros cardiorrespiratorios.

El IMSS reconoció que el hospital no contaba con el antídoto en existencia, pero reiteró que se consiguió de inmediato. 

En un comunicado, la Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado expresó sus condolencias para los familiares y seres queridos de la menor. Además, recalcó que el surtimiento de los sueros se recibió el viernes 17 de octubre, pero durante el fin de semana por otras picaduras de alacranes, lo que provocó su escasez. 

G3_XmXkWQAAF3Q5.jpg

Ante esto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido en el kínder como en las instalaciones del nosocomio.

 


