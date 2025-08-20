Muere sargento del Ejército por mina terrestre en Tepalcatepec

Un sargento del Ejército mexicano perdió la vida luego de que una mina terrestre explotara en la zona boscosa de la localidad de Los Horcones, en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán, la tarde del martes 19 de agosto.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima fue trasladada en una ambulancia aérea al Hospital Militar de Apatzingán, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Medios locales identificaron al militar como Galileo “N”, quien estaba comisionado a la 43 Zona Militar.

Hasta el momento, ni autoridades federales ni del gobierno de Michoacán han emitido información oficial sobre este nuevo episodio de violencia en la región.

Este no es el primer ataque con artefactos explosivos registrado en la zona. El pasado mes de mayo, seis elementos de la Guardia Nacional murieron tras detonar una mina en una brecha que conecta los estados de Jalisco y Michoacán.

Tepalcatepec es considerado un bastión del presunto líder criminal Juan José Farías Álvarez, alias el Abuelo, señalado como cabecilla del Cártel de Tepalcatepec. El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Comentarios