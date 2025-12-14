Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G8_F1_Z0a_Xc_AA_Pc0_T_f9592c1296
Nacional

Mueren padre e hijo por fuga de gas en Tabasco

Un padre y su hijo murieron presuntamente por una fuga en un ducto de Pemex en Centla, Tabasco; pobladores bloquearon una carretera en protesta

  • 14
  • Diciembre
    2025

Dos personas, padre e hijo, fallecieron presuntamente a causa de una fuga de hidrocarburo en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), en una zona rural del municipio de Centla, Tabasco.

Las víctimas fueron identificadas como Javier Arias, de 37 años, y su hijo Armando, quienes se dedicaban a labores del campo.

G8FYhzmWAAA59lp.jfif

Localizan cuerpos cerca del derrame

De acuerdo con pobladores de la zona, ambos fueron hallados inconscientes en las inmediaciones del lugar del derrame, en la ranchería Chicozapote, donde se registró la fuga.

El incidente ocurrió la mañana del sábado, lo que generó alarma entre los habitantes de la comunidad.

G8FYhx9WYAQt8bX.jfif

En protesta por lo sucedido, habitantes de la zona bloquearon la carretera, exigiendo la atención inmediata del percance. El bloqueo se mantuvo hasta que trabajadores de Pemex arribaron al lugar para atender la emergencia.

Pemex confirma trabajos de reparación

La noche del mismo sábado, Pemex informó que ya se encontraban realizando trabajos para atender la pérdida de contención del oleogasoducto registrada en la ranchería Chicozapote, Segunda Sección, del municipio de Centla.

En un comunicado, la empresa detalló que su personal operativo activó los protocolos de seguridad, suspendió la operación del ducto e inició las labores de reparación.

G8EqwdUXQAIhDtN.jfif

Pemex añadió que colabora con autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar las condiciones que permitan realizar el análisis de causa raíz y determinar el origen del incidente.

Asimismo, señaló que los resultados serán puestos a disposición del Ministerio Público, que llevará a cabo la investigación correspondiente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_14_T103851_173_58e6109745
Miss Universo 2025: Fátima Bosch dona juguetes a niños con cáncer
tabasco_9aa63301e2
Lluvias dejan un muerto y un desaparecido en Tabasco
etj56jhn546t_a50ce59c23
Sheinbaum presume avances en obras, recuperación de Pemex y CFE
publicidad

Últimas Noticias

AP_25352017247667_06c9d5e7db
Muere en ataque armado futbolista del Barcelona de Ecuador
pinatas_508f2c146d
Inflación le 'pegará' al comercio de piñatas en México
nl_congreso_1bfdb4a179
Instalan permanente en el Congreso ante cierre de periodo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×