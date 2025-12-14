Mueren padre e hijo por fuga de gas en Tabasco

Dos personas, padre e hijo, fallecieron presuntamente a causa de una fuga de hidrocarburo en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), en una zona rural del municipio de Centla, Tabasco.

Las víctimas fueron identificadas como Javier Arias, de 37 años, y su hijo Armando, quienes se dedicaban a labores del campo.

Localizan cuerpos cerca del derrame

De acuerdo con pobladores de la zona, ambos fueron hallados inconscientes en las inmediaciones del lugar del derrame, en la ranchería Chicozapote, donde se registró la fuga.

El incidente ocurrió la mañana del sábado, lo que generó alarma entre los habitantes de la comunidad.

En protesta por lo sucedido, habitantes de la zona bloquearon la carretera, exigiendo la atención inmediata del percance. El bloqueo se mantuvo hasta que trabajadores de Pemex arribaron al lugar para atender la emergencia.

Pemex confirma trabajos de reparación

La noche del mismo sábado, Pemex informó que ya se encontraban realizando trabajos para atender la pérdida de contención del oleogasoducto registrada en la ranchería Chicozapote, Segunda Sección, del municipio de Centla.

En un comunicado, la empresa detalló que su personal operativo activó los protocolos de seguridad, suspendió la operación del ducto e inició las labores de reparación.

Pemex añadió que colabora con autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar las condiciones que permitan realizar el análisis de causa raíz y determinar el origen del incidente.

Asimismo, señaló que los resultados serán puestos a disposición del Ministerio Público, que llevará a cabo la investigación correspondiente.

