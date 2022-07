Muerte de Luz Raquel es por período neoliberal: AMLO

Según el mandatario federal, durante ese tiempo se recurrió a una 'individualización', lo que generó 'rencores y odios'.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó que las muertes y homicidios de mujeres en México se deben a un proceso de "individualización" provocado por el período neoliberal.

Casos recientes de este tipo son los de Luz Raquel en Jalisco y Debanhi Susana Escobar Bazaldúa en Nuevo León.

"Hay que ver las cosas en el fondo, las causas. Y aunque algunos no coincidan con mi manera de pensar, además no tienen por qué coincidir, cada quien es libre y no puede haber un pensamiento único, yo atribuyo, quizá por mi formación profesional, por mi formación en la ciencia social, atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el periodo neoliberal", dijo el mandatario.

"Durante mucho tiempo se hicieron a un lado los valores, los valores morales, culturales, espirituales y se elevó a rango supremo lo material, eso es parte de la política neoliberal, había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son de los daños que causó la política neoliberal, que no se reflejan en lo que económico, incluso en lo material", añadió.

El Ejecutivo aseguró que la política de seguridad que se lleva a cabo por el gobierno federal se implementa para evitar el aumento de la violencia en México; asimismo, dijo que trabajan todos los días para atender las "causas a fondo".