Mundial 2026 será histórico para el país: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará oficialmente el 11 de junio en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

Durante la presentación de los avances rumbo al torneo, realizada en el Centro Histórico, la mandataria destacó que este será un momento histórico para el país, que se convertirá en el primero en recibir tres mundiales, tras hacerlo en 1970 y 1986.

“Es un momento para compartirle al mundo lo que somos: un país de enorme grandeza cultural, orgulloso de sus raíces, de su presente y de su futuro”, expresó Sheinbaum.

Subrayó que el evento no solo tendrá un impacto deportivo, sino también cultural y económico, al mostrar al mundo la identidad, hospitalidad y fortaleza del pueblo mexicano.

Gobernadores de Jalisco y Nuevo León serán invitados

Sheinbaum informó que en próximas fechas convocará al gobernador de Nuevo León, Samuel García y al de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, para presentar de manera conjunta los avances en infraestructura y organización del Mundial 2026.

Las tres sedes mexicanas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, se preparan para recibir a millones de visitantes y consolidarse como escaparates internacionales del deporte y la cultura mexicana.

La mandataria explicó que el evento no solo tendrá impacto deportivo, sino también cultural, social y económico, al proyectar al país ante el mundo.

Coordinación y seguridad: pilares del plan mundialista

La coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón, destacó que el primer eje del plan nacional es garantizar la coordinación entre los tres niveles de gobierno para ofrecer un evento seguro, ordenado y exitoso.

Se espera la llegada de más de 5.5 millones de visitantes al país, por lo que se fortalecen aeropuertos, carreteras y procesos migratorios.

Además, se proyecta una derrama económica de entre $1,800 y $3,000 millones de dólares.

En materia de seguridad, el director ejecutivo de la FIFA en México, Jürgen Mainka, aseguró que existe plena colaboración con las autoridades mexicanas.

“Estamos muy seguros, muy confiados de que los protocolos y todos los planes que se están implementando darán el marco de seguridad para aficionados, equipos y árbitros”, declaró Mainka.

Un “Mundialito Social” para todo México

Durante el evento, Sheinbaum anunció la creación del “Mundial Social” o “Mundialito Social 2026”, una serie de actividades deportivas y recreativas que se desarrollarán en todo el país, en torno al torneo mundialista.

Dicho proyecto contempla la construcción de canchas deportivas en distintas regiones del país, donde se realizarán torneos para todas las edades y se impulsarán actividades inclusivas para personas con discapacidad.

“Queremos que este Mundial también sea del pueblo, que todos lo vivan, lo disfruten y participen”, destacó Sheinbaum.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal reafirmó que el Mundial 2026 no solo celebrará el fútbol, sino también la identidad y la cultura mexicana. .

México, dijo, está listo para recibir a más de 5.5 millones de visitantes y mostrar su hospitalidad, diversidad y fortaleza al mundo.

Además de las obras de infraestructura como la modernización del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y la puesta en marcha del tren Felipe Ángeles–Buenavista, el gobierno federal planea FIFA Fests en espacios públicos y gratuitos, donde los aficionados podrán disfrutar los partidos acompañados de actividades culturales y gastronómicas.

El Estadio Azteca hará historia nuevamente

Con la confirmación de la fecha inaugural, el Estadio Azteca se convertirá en el primer recinto del mundo en albergar tres inauguraciones mundialistas.

Sheinbaum agradeció el trabajo de Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, por su labor de enlace con la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol.

“Ha hecho un trabajo extraordinario al frente de la coordinación del Mundial aquí en nuestro país”, concluyó.

