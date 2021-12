Municipios morenistas deben fortalecer 4T: Dolores Padierna

La delegada del CEN de Morena opinó que se tendrá éxito a partir del apoyo de todos para fortalecer a la 4T.

Los municipios emanados de Morena deben ser punta de lanza en el fortalecimiento de la Cuarta Transformación impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, haciendo a un lado burocratismos y clientelismos de otros gobiernos, dijo Dolores Padierna Luna, Delegada del Comité Ejecutivo Nacional de este instituto político.

Dentro de la "Primera reunión de las autoridades de Nuevo León con Dolores Padierna", la ex legisladora federal demandó "no ser gobiernos inerciales, no acudir al burocratismo, al clientelismo, a lo que caracteriza al régimen que está muriendo, sino con todas las cualidades y características del régimen que estamos construyendo".

"Uno de los retos que ustedes tienen, como autoridades, es acompañar con sus políticas públicas, las políticas del Presidente, poner el ejemplo de ser buenos gobiernos y con nuestros gobiernos municipales, acompañar estrategias de cambio profundo que representamos", estableció.

Acompañada por Viridiana Lorelei Hernández, Delegada con funciones de Presidenta del CEE de Morena en Nuevo Leon, Clara Luz Flores Carrales, ex candidata a la gubernatura en el estado y ex presidenta municipal de Escobedo, Socorro Ceseñas, Delegada Regional de Morena, así como alcaldes Regidores y Diputados locales, Padierna Luna remarcó el enfoque de lograr justicia social en municipios, erradicar la corrupción, así como poner en práctica los principios de Morena y de la 4T.

"Estamos dejando atrás la etapa de privilegios, para dar paso a lo que nosotros hemos denominado la Cuarta Transformación, a partir de los avances impulsados a nivel federal por el presidente López Obrador", declaró.

Manifestó que "estamos construyendo la 4T, estamos a la mitad del camino y en estos tres años se han hecho cambios inmensamente grandes", por lo que se busca avanzar, aunque este proceso no es homogéneo.

La delegada del CEN de Morena opinó que se tendrá éxito a partir del apoyo de todos para fortalecer a la 4T, "hoy estamos aquí en Nuevo León, en Monterrey, para reconstruir a Morena, es un recomenzar, tomando en cuenta todo lo que se avanzó".

"Si se quiere ganar Nuevo León, es necesario que la gente participe, no se puede cerrar la puerta a alguien que es patriota, es nacionalista", con el objetivo de dar bienestar a la población, estableció.

Clara Luz Flores Carrales, durante el evento celebrado en céntrico hotel, puso a disposición de los municipios morenistas su amplia experiencia como alcaldesa.

Se trata, enfatizó, de sumar el apoyo de todos, para consolidar el proyecto de Nación impulsado por el Presidente de México, con bases firmes para la 4T.

Por su parte, Viridiana Lorelei Hernández, refrendó el compromiso de acompañar todas la luchas que beneficien directamente a los ciudadanos y seguir impulsando las políticas sociales del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su intervención, Socorro Ceseñas Chapa, Delegada Regional de la Circunscripción 2, dijo que es la primera reunión con autoridades municipales, pero seguirán reuniones regionales y distritales; dentro de ello, se proyecta un encuentro amplio el 6 de febrero próximo en la Ciudad de México.