¡Ni el sismo perdonan! Se manifiestan en redes tras temblor

Usuarios en redes sociales volvieron tendencia la alerta sísmica, ya que fueron sorprendidos por el sismo desde muy temprano, y obligados a despertar temprano.

La alerta sísmica despertó a gran parte de la población en la Ciudad de México, pues se registró un movimiento de las placas tectónicas que ocasionó un sismo de 6.0 de magnitud en escala de Richter; tuvo su epicentro en Guerrero, sin embargo, se sintió hasta la CDMX.

Aún en pijamas y con sueño, miles de ciudadanos salieron de sus hogares para poder resguardarse en un lugar seguro ante el riesgo de un siniestro.

Pese al peligro que significa un sismo, no todos salieron de casa y prefirieron mantenerse en casa para continuar durmiendo, pues generalmente los domingos son días en los que las personas descansan de sus trabajos y pueden quedarse a dormir un poco más.

Mediante redes sociales diversos usuarios tomaron la situación con humor y compartieron sus mejores “memes” respecto a despertarse temprano en domingo.

La alerta sísmica en pleno mimingo antes de medio día, #Sismo pic.twitter.com/6VQ7oDNI3w — Dani Él (@iamtoofrank) December 11, 2022

*yo a punto de casarme con mi crush en mis sueños*



la alerta sísmica: pic.twitter.com/WM0vvDWTDP — Vodkaori mundialista (@FridaKaori) December 11, 2022

México descansando bien feliz por ser domingo

Las placas tectónicas:#Sismo #AlertaSismica pic.twitter.com/m4GAx0vpZQ — Memo Serment (@MemoSerment) December 11, 2022





Por otra parte, otros usuarios se mostraron sorprendidos porque no son comunes los sismos en diciembre, sino en el mes de septiembre; por lo que tomo a todos desprevenidos y más por la cercanía a la Navidad.

Todos: Lo bueno que este septiembre no tembló mucho.#Temblor

Suena la alerta sísmica en diciembre: pic.twitter.com/s4zpS79nXQ — Danie’sHO✨✨ (@Danytakbron) December 11, 2022





¿Cómo que alerta sísmica en pleno 11 de Diciembre?

Pinche susto #Sismo pic.twitter.com/jjdmHWdIkf — wen 🍒 (@weeenn) December 11, 2022





No podían faltar también los ‘memes’ sobre Bad Bunny, quién apenas anoche cerró su gira “The Wold’s Hottest Tour” en el Estadio Azteca y posiblemente estaría asustado al no saber cómo reaccionar a un sismo. En el mes de septiembre, la misma situación se dio con la cantante Dua Lipa, pues durante un afterparty luego de un concierto en México, fue sorprendida por el sismo y en imágenes compartidas en redes sociales se mostraba asustada; luego de que cesó la alerta sísmica y no se presentó riesgo, siguió festejando en un antro de la CDMX.

Bad Bunny escuchando la alerta sísmica mientras desayunaba #Sismo pic.twitter.com/JQ8rmoOQWF — Chema Mendoza (@chemxmendoza) December 11, 2022