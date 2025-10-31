Cerrar X
Nicolás Maduro no financió campañas políticas: Presidencia

Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones del exfuncionario Marshall Billingslea, quien afirmó que Nicolás Maduro financió campañas políticas en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió las declaraciones de Marshall Billingslea, exsubsecretario del Tesoro de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, quien aseguró ante el Congreso de su país que el régimen de Nicolás Maduro financió campañas electorales en México, Brasil, Colombia y Nicaragua.

“Es falso, es falso. Y en todo caso, si no, que se investigue, pero no tiene sustento”, respondió la mandataria federal durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Señalamientos desde Washington

Billingslea, quien estuvo a cargo de investigar el financiamiento al terrorismo, afirmó que el presidente venezolano destinó dinero “corrupto y sucio” a diversos países latinoamericanos, con el propósito de influir en sus procesos electorales.

En su comparecencia ante legisladores estadounidenses, el exfuncionario aseguró incluso que esos recursos llegaron a la campaña presidencial del colombiano Gustavo Petro, y sugirió que parte de esos fondos también habrían financiado actividades políticas en México.

 

 


