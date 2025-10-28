Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_27_at_10_10_29_PM_03f2c5472a
Nacional

Niega Omar García Harfuch atentado en su contra

El secretario de Seguridad federal rechazó que haya sufrido un ataque armado en septiembre, como afirmó el periodista Raymundo Riva Palacio

  • 28
  • Octubre
    2025

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, negó un supuesto atentado en su contra, luego de que el periodista Raymundo Riva Palacio afirmó que ocurrió en septiembre pasado.

“No he recibido atentados. Lo que pasa es que hay demasiadas alertas que son desechadas de manera permanente y eso es lo que estamos haciendo siempre”, dijo en conferencia tras comparecer en la Cámara de Diputados este lunes 27 de octubre.

El presunto atentado ocurrió el pasado 15 de septiembre, en la casa que el secretario de Seguridad utiliza como su despacho en Polanco.

“Varios tiros se dispararon, algunos de ellos directo a la terraza, donde suele estar”, afirmó el periodista.

García Harfuch explicó que esa casa en Constituyentes es utilizada como su despacho y que incluso tiene una recámara, pero “no tuvimos ninguna alerta”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G4_Xl7_Ao_Wc_AA_Btcp_5dd114ea2d
Refuerzan seguridad en Michoacán tras extorsión a productores
EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T101503_947_a6092d0850
Destaca coordinación para mejora de seguridad en NL
ed17cded_0652_4585_b987_903801db07a7_a7c3c94d01
Anuncia Tránsito cierre de incorporación en Av. Constitución
publicidad

Últimas Noticias

FO_78_U6_Y_dafd65cc5f
Llega el frío: momento de proteger tuberías y medidores del agua
Whats_App_Image_2025_10_28_at_5_56_13_PM_1d3931e4ed
Inicia San Pedro operativo; espera 15 mil visitantes en panteones
EH_UNA_FOTO_9_98e2af5c1f
Calaveritas de azúcar como ícono del Día de Muertos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×