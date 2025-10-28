Niega Omar García Harfuch atentado en su contra

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, negó un supuesto atentado en su contra, luego de que el periodista Raymundo Riva Palacio afirmó que ocurrió en septiembre pasado.

“No he recibido atentados. Lo que pasa es que hay demasiadas alertas que son desechadas de manera permanente y eso es lo que estamos haciendo siempre”, dijo en conferencia tras comparecer en la Cámara de Diputados este lunes 27 de octubre.

El presunto atentado ocurrió el pasado 15 de septiembre, en la casa que el secretario de Seguridad utiliza como su despacho en Polanco.

“Varios tiros se dispararon, algunos de ellos directo a la terraza, donde suele estar”, afirmó el periodista.

García Harfuch explicó que esa casa en Constituyentes es utilizada como su despacho y que incluso tiene una recámara, pero “no tuvimos ninguna alerta”.

