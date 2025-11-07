Niega Sheinbaum recorte presupuestal a universidades públicas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que su gobierno haya aplicado recortes presupuestales a las universidades públicas y aseguró que todos los recursos destinados a la educación superior se mantienen y fortalecen.

Durante su mensaje, la mandataria señaló que los ajustes visibles en algunos documentos corresponden a cambios administrativos en la presentación del presupuesto, no a reducciones reales en los fondos para las instituciones.

“No ha habido recortes a las universidades; al contrario, estamos fortaleciendo la educación pública en todos los niveles”, enfatizó Sheinbaum.

A la par de dicha aclaración, la presidenta anunció un programa nacional de formación digital dirigido a jóvenes mexicanos, en colaboración con empresas tecnológicas nacionales e internacionales.

El proyecto ofrecerá cursos gratuitos y certificaciones en áreas de alta demanda como inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad, disponibles a través de la plataforma SaberesMX.

A partir de enero de 2026, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) impartirá un curso gratuito para 10 mil jóvenes, quienes podrán certificarse con el aval de compañías líderes del sector tecnológico.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal subrayó que el objetivo de su administración es garantizar el acceso equitativo a la educación tecnológica, asegurando que ningún joven quede excluido por motivos económicos.

“Queremos que los jóvenes de México puedan especializarse en los temas del futuro. Que nadie se quede atrás”, declaró.

