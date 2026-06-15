Nacional Niegan amparo a Juan Collado por 36 mdp por defraudación fiscal Por: Diana Valeria Leyva 15 Junio2026 Comentarios Compartir en: Notas Relacionadas Patrimonio Hoy de Cemex transforma comunidad en Oaxaca Recuperan libramiento de pago del siglo XVI tras ser robado Sheinbaum agradece a Gabinete de Seguridad por resultados Últimas Noticias Arteaga crea Unidad Enlace de Derechos Humanos Traslada ICE a migrantes de ‘Alligator Alcatraz’ por huracanes Congreso definirá relevo en alcaldía de Torreón Más Vistas Evacúan a 700 personas tras incendio en Pabellón M Fuertes lluvias causan inundaciones en el Área Metropolitana ¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico