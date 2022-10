No espiamos a periodistas ni activistas: AMLO

Tras darse a conocer por parte de medios de comunicación sobre un caso reciente sobre un intentó de usar el programa israelí Pegasus en México contra un activista, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se espía a periodistas y activistas en el país.

Igualmente, aseguró que su administración es diferente a otras y agregó que si se tienen pruebas respecto a esto, que se presenten; cabe recordar que el programa Pegasus fue adquirido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

'No es cierto que se espíe a periodistas y opositores, no somos iguales a los anteriores, no es cierto (...) si tienen pruebas, que las presenten', comentó López Obrador.