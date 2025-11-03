Cerrar X
Nacional

No habrá impunidad: Sheinbaum condena homicidio de Carlos Manzo

La víctima intentó cruzar la avenida cuando fue embestida por un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga; el auto fue localizado horas después

  • 03
  • Noviembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, durante su conferencia matutina de hoy desde Palacio Nacional.

Sheinbaum expresó sus condolencias y reiteró el compromiso del gobierno federal de apoyar a Michoacán en este difícil momento.

"No abandonaremos a Michoacán," afirmó Sheinbaum, subrayando que la administración federal está trabajando en estrecha colaboración con las autoridades estatales para esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia.

En un claro rechazo a las estrategias de seguridad implementadas en el pasado, la mandataria enfatizó que la solución a la violencia en Michoacán no reside en la militarización.

"La fuerza del estado es la justicia, hay quien pide la militarización y la guerra, pero eso no funcionó, es más fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán, no habrá otra guerra contra el narco", declaró.

"La guerra contra el narco no funcionó”: Sheinbaum

La titular del Poder Ejecutivo federal aprovechó para reiterar que no replicará la estrategia militarista implementada por los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

“Las ejecuciones extrajudiciales y la justicia por mano propia no funcionan. Lo que sí funciona es la inteligencia y el fortalecimiento del sistema judicial”, afirmó.

Rechazan vínculos criminales de escoltas de Carlos Manzo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó que existan indicios de que los escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tuvieran nexos con el crimen organizado.

Además, confirmó que que uno de los escoltas abatió al agresor, y que la investigación continúa abierta para esclarecer el móvil del ataque.

“No se tiene conocimiento de que sus escoltas tengan vínculo con el crimen organizado, de hecho es uno de los escoltas quien mata al atacante”, comentó.

García Harfuch explicó que las fuerzas de seguridad mantienen operaciones conjuntas en el estado, y que los tres niveles de gobierno trabajan coordinadamente para contener la violencia en la región.

El funcionario reconoció que elementos federales, estatales y municipales han perdido la vida o han sido privados de la libertad durante sus labores, pero reiteró que “ninguna dependencia dejará solos a sus elementos”.

Sedena descarta vínculos, pero no cierra líneas de investigación

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, indicó que los escoltas fueron seleccionados directamente por el alcalde, por lo que considera poco probable que mantuvieran relaciones con grupos criminales.

“En diciembre se realizó un análisis de riesgo y él pidió que su seguridad estuviera a cargo de la policía municipal, porque era gente de su confianza”, detalló el general.

No obstante, aclaró que esta línea de investigación no será descartada hasta contar con pruebas concluyentes.

 


Comentarios

Etiquetas:
