sheinbaum_impuestos_610ea20704
No habrá nuevos impuestos para la población: Sheinbaum

La presidenta aseguró que para 2026 no habrá nuevos impuestos; se prevé recaudar $400 mil millones de pesos extra combatiendo la corrupción

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que para 2026 se implementarán nuevos impuestos para los ciudadanos, aclarando que solo habrá ajustes y actualizaciones en ciertas contribuciones.

“Todavía en las áreas en donde exista corrupción, y esa corrupción es mucha evasión fiscal que se hace por terceros, eso es lo que nos va a ayudar, a la gente realmente no hay mayores contribuciones”, afirmó.

Sheinbaum estimó que, combatiendo la corrupción, se podrían recaudar cerca de $400 mil millones de pesos adicionales. La mandataria destacó que esto permitirá obtener recursos sin afectar directamente a los contribuyentes.

“No hay impuestos a los contribuyentes, más impuestos, no hay, se le está cobrando a los bancos sobre lo que estaban acostumbrados a deducir del Fobaproa, del IPAB”, explicó.

Entre los ajustes anunciados, mencionó las cuotas de migración para visitantes extranjeros y un posible aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos y bebidas azucaradas.

“En vez de comprar 30 latas de refresco en un mes, compra 29, esto te va a ayudar a tu salud y no vas a pagar más impuesto, no es recaudatorio, sino una orientación a la población”, señaló.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal destacó que el SAT cuenta con controles más estrictos para evitar la evasión fiscal, incluyendo la vigilancia sobre factureras, así como mejoras introducidas por la nueva Ley de Aduanas.

“Entre el año pasado y este año recaudamos $500 mil millones más, sin aumentar impuestos, solo recaudando mejor”, concluyó.


