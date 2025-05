No habrá represión contra protestas de la CNTE: Sheinbaum

Durante la conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que su gobierno no responderá con represión a las movilizaciones impulsadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que desde hace dos semanas mantiene un paro nacional y diversas protestas en la capital del país.

La mandataria subrayó que, aunque las marchas y plantones han afectado a la ciudadanía, el Ejecutivo federal actuará con prudencia y no cederá ante provocaciones.

“Ha sido difícil para la ciudadanía, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación, no habrá represión, no creemos en ello y sería lo que estuvieran esperando”, señaló.

🔴La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “difícil” la situación ante los bloqueos y el paro de clases impulsado por la #CNTE.



SEP, Segob e ISSSTE llevarán el proceso de diálogo

Sheinbaum confirmó que serán tres dependencias federales las encargadas de encabezar las negociaciones con el magisterio disidente: la Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Mario Delgado; la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Rosa Icela Rodríguez; y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dirigido por Martí Batres.

Además, adelantó que serán estos funcionarios quienes, en los próximos días, ofrecerán detalles sobre las propuestas que se han presentado a la CNTE.

“Van a informar aparte la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación y el director del ISSSTE sobre las propuestas que se les hicieron. Ellos están en asambleas para tomar en cuenta esta propuesta”, explicó.

La CNTE mantiene el paro nacional y protestas en CDMX

Pese a las reuniones recientes entre representantes del magisterio y miembros del gabinete federal, la CNTE continúa con su paro indefinido y las acciones de protesta.

En el Zócalo capitalino permanece instalado un plantón, acompañado por bloqueos intermitentes de vialidades principales.

Entre sus demandas destacan la abrogación de la reforma educativa, mejoras salariales y el reconocimiento pleno a su modelo sindical.

Ayer, integrantes de la CNTE y funcionarios del gobierno federal sostuvieron una reunión para revisar las propuestas del Ejecutivo, sin que hasta el momento se haya alcanzado un acuerdo definitivo.

Por otra parte, la titular del Ejecutivo federal, insistió en que su administración está comprometida con la solución pacífica de los conflictos sociales.

“No vamos a caer en provocaciones. No creemos en la represión como vía para resolver los conflictos. Apostamos al diálogo y al respeto a los derechos de manifestación”, afirmó.

