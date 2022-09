No hay amparos que frenen al Tren Maya: AMLO

Durante su conferencia de prensa matutina el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya no hay amparos que detengan el proyecto del Tren Maya, esto debido a que según el mandatario federal, todos los ganó el gobierno federal.

Asimismo, el Ejecutivo se comprometió a que se inaugurarán los mil 550 kilómetros en diciembre del 2023; además aseguró que este proyecto de movilidad no solo beneficiará a Tabasco si no a otras entidades del sur.

"Aprovecho para informar que no hay amparos, decir se ganaron todos los amparos, no tuvieron razón los seudo ambientalistas porque aquí están los intereses de grupos, ese señor que fue de la Corte, Cossío, Claudio X. González, todos los que promovieron los amparos, pues ya no", dijo López Obrador.