No hay indicios de enfrentamientos en Sinaloa: AMLO

"Ya se está enviando a más elementos a esa región del país, no hay hasta ahora y deseo que eso no suceda, no hay ningún indicio de enfrentamientos, nada, esto para tranquilidad de Sinaloa, Durango, de toda esa región. No tenemos registro sobre eso, para que no haya inquietud", señaló el mandatario nacional durante la conferencia de prensa matutina.