Cerrar X
sheinbaum_ice_400481bf01
Nacional

No hay información sobre ataques a agentes de ICE: Presidencia

Claudia Sheinbaum aseguró que ni su gobierno ni el Gabinete de Seguridad tienen información sobre recompensas de grupos criminales por atacar a agentes de ICE

  • 15
  • Octubre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el gobierno mexicano no tenía conocimiento previo sobre presuntos grupos delictivos que planeen ataques contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Estados Unidos.

“No hay información que haya proporcionado el gobierno estadounidense a México sobre estos grupos”, afirmó durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

La mandataria indicó que la administración federal conoció el caso a través de publicaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.

Señaló que será necesario esperar los informes oficiales de ese país para que las autoridades mexicanas puedan actuar de manera efectiva.

“Lo supimos igual que ustedes, por la publicación del DHS, nosotros no contábamos con información previa”, enfatizó.

Detalles del reporte estadounidense

El DHS señaló que existen indicios de que criminales mexicanos, coordinados con grupos extremistas en EUA, ofrecen recompensas para atentar contra agentes federales en Chicago.

Estas recompensas variarían según la acción:

  • $2 mil dólares por obtener información personal de los agentes
  • $5 mil a $10 mil dólares por ataques o secuestros no letales
  • Hasta $50 mil dólares por asesinar a altos funcionarios

De acuerdo con la información estadounidense, pandillas como los Latin Kings han desplegado vigilantes en barrios de Chicago como Pilsen y La Villita.

Su labor incluye observar los movimientos de ICE y CBP, transmitir coordenadas y facilitar emboscadas durante operativos como la reciente Operación Midway Blitz.

Por su parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, reiteró que, hasta recibir información oficial, México no puede confirmar la existencia de grupos criminales que planeen estas acciones en su territorio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

jornada_laboral_40_horas_456958f6c1
En noviembre presentarán plan de jornada de 40 horas: Presidencia
EH_UNA_FOTO_2025_10_13_T151920_980_4c3dcfafe5
Destruye FGR 23 vehículos con blindaje artesanal en Reynosa
sheinbaum_lluvias_cc9525f0f6
No había señales de lluvias atípicas: Sheinbaum
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T161945_257_9862b3b4a2
Vinculan a hombre por transporte ilícito de hidrocarburos
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T160546_900_b83e1c9a0d
Indagan muerte de padre de menor presuntamente abusada en Reynosa
EH_UNA_FOTO_2025_10_16_T155624_029_0a65f21d59
Padres de familia exigen solución a fallas eléctricas en primaria
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
EH_FOTO_VERTICAL_10_b66a07ce96
Asesino de David Cohen cobraría 30 mil pesos; tenía cómplice
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
publicidad
×