No hay información sobre ataques a agentes de ICE: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el gobierno mexicano no tenía conocimiento previo sobre presuntos grupos delictivos que planeen ataques contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Estados Unidos.

“No hay información que haya proporcionado el gobierno estadounidense a México sobre estos grupos”, afirmó durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

La mandataria indicó que la administración federal conoció el caso a través de publicaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos.

Señaló que será necesario esperar los informes oficiales de ese país para que las autoridades mexicanas puedan actuar de manera efectiva.

“Lo supimos igual que ustedes, por la publicación del DHS, nosotros no contábamos con información previa”, enfatizó.

Detalles del reporte estadounidense

El DHS señaló que existen indicios de que criminales mexicanos, coordinados con grupos extremistas en EUA, ofrecen recompensas para atentar contra agentes federales en Chicago.

Estas recompensas variarían según la acción:

$2 mil dólares por obtener información personal de los agentes

$5 mil a $10 mil dólares por ataques o secuestros no letales

Hasta $50 mil dólares por asesinar a altos funcionarios

De acuerdo con la información estadounidense, pandillas como los Latin Kings han desplegado vigilantes en barrios de Chicago como Pilsen y La Villita.

Su labor incluye observar los movimientos de ICE y CBP, transmitir coordenadas y facilitar emboscadas durante operativos como la reciente Operación Midway Blitz.

Por su parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, reiteró que, hasta recibir información oficial, México no puede confirmar la existencia de grupos criminales que planeen estas acciones en su territorio.

