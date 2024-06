No hay materia legal para extraditar a Carlos Ahumada: SSPC

“En virtud de que había un amparo se informó a la Fiscalía de la Ciudad de México y de la General de la suspensión de la orden de reaprehensión girada en contra del sentenciado, es decir, había una orden de aprehensión se amparó contra esa orden y pues no se puede cumplir esa orden no se aprehende a esa persona porque tiene un amparo y algunas otras causas ya prescribieron, eso es lo que legalmente corresponde, y esa es la causa por lo que no hay una orden de extradición”, dijo en la conferencia mañanera de López Obrador.