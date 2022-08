No hay probabilidad de que México salga del T-MEC: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejo en claro que 'no existe ninguna probabilidad' de que México salga del T-MEC.

El mandatario federal consideró que que las diferencias entre las naciones se resolverán durante las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá respecto al tema energético del T-MEC.

"No, no, no, no existe ninguna posibilidad (que México salga del T-MEC), porque hay una relación buena, de respeto.