No hay razón para cerrar carreteras si hay diálogo: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su inconformidad tras los megabloqueos registrados el 24 de noviembre y llamó a los sectores participantes, ganaderos, agricultores y transportistas, a optar por el diálogo, no por la obstrucción de carreteras.

“No hay necesidad de bloquear las carreteras si hay mesas de diálogo”, afirmó durante la conferencia matutina. “Si no hubiera diálogo, entonces se entendería una manifestación, pero lo hay. ¿Para qué cerrar las carreteras si hay una mesa abierta?”.

Descarta persecución: “Manifestarse no es un delito”

La mandataria también corrigió versiones que sugerían que los manifestantes enfrentan procesos legales, luego de que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señalara que bloquear carreteras constituye un delito.

Sheinbaum aclaró que la respuesta fue malinterpretada.

“No tienen carpetas de investigación. Le preguntaron a la secretaria si era un delito cerrar las carreteras, y es un delito; pero eso no quiere decir que vayamos a perseguir a las personas por manifestarse”.

Además, reiteró que su gobierno no criminaliza las expresiones sociales:

“Cuando hay una manifestación con demandas sociales o políticas, no perseguimos a nadie por manifestarse”.

Transportistas sí han tenido diálogo con el Gobierno, afirma

Por otra parte, desmintió que los bloqueos se deban a falta de atención. Aseguró que los transportistas y productores agrícolas han participado en mesas de trabajo permanentes desde hace meses.

“Es importante que todos sepan que se les ha atendido. Ha habido mesas de trabajo; no es que estén bloqueando porque no haya diálogo. Hay diálogo”, reiteró.

Ley de Aguas: sigue en discusión y podría modificarse

Uno de los temas que motivó las protestas fue la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Sheinbaum subrayó que el proyecto aún está en discusión en el Congreso y podría sufrir modificaciones.

“La ley de aguas está en discusión, incluso se abrió un foro, quien tiene acaparadas concesiones pues no le gusta la ley, pero hay que seguir avanzando", explicó.

La titular del Poder Ejecutivo federal argumentó que la reforma busca garantizar el derecho humano al agua, evitar la privatización encubierta del recurso y redistribuirlo hacia el consumo doméstico mediante la tecnificación del riego agrícola.

“Estamos haciendo una inversión millonaria para tecnificar el riego. Si se usa menos agua, lo que no se utilice debe regresar a la nación para garantizar el abasto a la población”.

Sobre las quejas de inseguridad carretera, Sheinbaum sostuvo que el delito ha disminuido, aunque reconoció que aún hay zonas que requieren atención.

Aseguró que la Guardia Nacional mantiene coordinación con transportistas y gobiernos estatales para fortalecer la seguridad en los tramos con mayor incidencia.

