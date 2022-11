'No puedo comentar en qué ámbitos es investigado Calderón'

El secretario de gobernación aseguró que de momento no puede brindar más información respecto a las indagatorias que se realizan contra el ex presidente.

Mientras presentaba la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la reforma militar ante el Congreso de Aguascalientes, el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, informó que de momento no puede dar más información sobre las pesquisas que se realizan contra Felipe Calderón Hinojosa, ex mandatario federal de México.

Aseguró que no se pueden brindar más ámbitos sobre las investigaciones, salvo lo que declaró en días recientes sobre la denuncia ante la Corte Penal Internacional de La Haya, misma que fue desmentida por Calderón en sus redes sociales.

Dentro del Congreso, Augusto López comunicó sin embargo que sí podrá verse la acción de la justicia sobre el actuar de las autoridades mexicanas durante el operativo 'Rápido y Furioso', en el cual, según la demanda interpuesta, se cometieron delitos de lesa humanidad.

'Seguramente todavía nos alcanzará la vida para ver cómo se hace justicia, por eso, el expresidente Calderón enfrenta denuncias en la Corte Penal Internacional y en otros ámbitos que no puedo comentarlos ahora', explicó.

Augusto López recordó que en 2006, Calderón sacó al Ejército mexicano de los cuarteles para poder enfrentar a la delincuencia organizada y el narcotráfico en el estado de Michoacán, misma que según el titular de la Segob, se realizó sin tener una estrategia.

'Este no es el México de aquella mañana del 6 de diciembre de 2006, en el cual un presidente, Felipe Calderón, ese sí dio la instrucción de sacar a los militares a las calles y los mandó, mandó a las fuerzas armadas a una absurda guerra mal diseñada, mal planeada que costó muchos miles de vidas de soldados mexicanos', señaló.

Se debe aclarar que en respuesta a la acusación presentada por Augusto López, Hinojosa negó que no se ha iniciado alguna investigación en su contra: 'No secretario Augusto, no existe ninguna investigación internacional contra mí, tampoco en La Haya', publicó.

'Infórmese antes de hablar! Para mentir se requiere talento. Aquí le dejo los casos bajo investigación en la Corte penal internacional', continúa el texto.

Cabe recordar que el ex secretario de seguridad pública durante la administración de Calderón, Genaro García Luna, es actualmente investigado por autoridades y el poder judicial de Estados Unidos por el supuesto delito de delincuencia organizada.