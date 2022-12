'No quieren a Castillo porque no es fifí': AMLO

En su visita a Monterrey, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que las 'élites conservadoras' y el Congreso de Perú no quieren al destituido presidente Pedro Castillo 'porque no es fifí'.

Aunque en inicio de la breve charla con medios de comunicación dijo que no quería opinar del tema peruano, el mandatario mexicano aseguró que en Perú no se está respetando la democracia, esto luego de que el Poder Legislativo destituyera éste miércoles al presidente izquierdista Pedro Castillo.

'Creo que se extralimitaron (al destituir a Castillo); quien apoya esto pues son (Mario) Vargas Llosa, las élites, los intelectuales orgánicos del conservadurismo. ¿Por qué no les gusta Castillo? Porque es un maestro de la sierra de Perú, es un maestro de un pueblo de la sierra, no es un fifí, entonces nunca lo han aceptado porque a ellos les gusta la democracia cuando les conviene', comentó el funcionario federal.

'En la democracia todos contamos lo mismo, todos somos iguales y además no hay razas, eso no existe y no debe de haber racismo, clasismo, lo que tiene que haber es humanismo y ya me voy, ja, ja', añadió.