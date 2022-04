No reconoce AMLO a sobrina; pidió 'moche'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no reconoció a Úrsula Patricia Salazar Mojica como su sobrina, quien supuestamente había pedido un pago ilegal para obtener un contrato, de acuerdo con audios filtrados.

López Obrador, al ser cuestionado por el surgimiento de los audios, se limitó a responder que no conoce a su pariente pero que quizá tenga una foto con ella.

"Si la veo en la calle no la identifico, no tengo relaciones en nada, seguramente tengo fotos con ella, eso sí, por mis giras por Tamaulipas; pero no hay ninguna relación", contestó.