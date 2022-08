'No soy corrupto y mi hermano tampoco': AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó no tener problemas para declarar ante la Fiscalía General de la República (FGR) respecto al caso de su hermano Pío, acusado de cometer delitos electorales.

El mandatario federal indicó que pese a no estar dispuesto a declarar en persona, si podría hacerlo por escrito ya que como mencionó, no tiene de nada de que avergonzarse.

"Pues no acudir (a la FGR), pero sí enviar un texto. No tengo nada yo de que avergonzarme, no hay ningún problema. Y deberían entregar toda la información al INE, a esa institución tan respetable", afirmó.