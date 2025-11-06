Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T090110_425_4e4f3125c9
Nacional

No va haber intervención de los Estados Unidos: Sheinbaum

La mandataria federal recalcó si llegara a haber una amenaza actual proveniente del gobierno estadounidense, se cuenta con el Himno Nacional Mexicano

  • 06
  • Noviembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá intervención de Estados Unidos debido a que "hay un pueblo unido".

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal aseguró que no se tendrá una intromisión por parte de la gubernatura norteamericana debido a que se cuenta establecido el diálogo y colaboración con dicha administración.

“No va a haber intervención de los Estados Unidos. No va haber. sencillamente porque hay un pueblo unido en contra de cualquier injerencismo, intervención, porque ningún mexicano o mexicana, más que unos cuantos que son la absoluta excepción, no quieren que haya intervención e injerencismo".

Sheinbaum Pardo afirmó que se ha priorizado el diálogo por lo que se tiene un buen entendimiento con el Gobierno de su homólogo Donald Trump.

"Hemos privilegiado el diálogo y tenemos un marco de entendimiento con el gobierno de Estados Unidos [...] México es un país libre, independiente y soberano. Y así debe ser, los principios que se negó o sea con cualquier gobierno extranjero parten siempre [...] de la no intervención". recalcó la presidenta.

Recalcó si llegara a haber una amenaza actual que tenga que ver con Estas filtraciones, se cuenta con el Himno Nacional Mexicano. 


