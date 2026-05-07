Nombran a Wendolyne Retana como nueva titular del Fonacot

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, anunció la designación de Wendolyne Retana Alarcón como nueva directora general del Instituto Fonacot, nombramiento realizado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la Trigésima Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del organismo, Bolaños López destacó que esta decisión permitirá consolidar el trabajo del Instituto en beneficio de las y los trabajadores formales del país.

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) expresó su confianza en que, bajo la dirección de Retana Alarcón, el Fonacot continuará fortaleciendo la economía de las familias mexicanas, uno de los objetivos prioritarios de la actual administración federal.

“Contribuirá a mejorar la economía de las familias mexicanas, objetivo prioritario del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum”, señaló Marath Bolaños.

Asimismo, resaltó la experiencia de la nueva funcionaria en el servicio público y su participación en áreas estratégicas relacionadas con la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.

Ante representantes de los sectores laboral y empresarial que integran el Consejo Directivo, el secretario adelantó que tendrá una participación más cercana en la agenda del Instituto debido a la relevancia social del organismo.

Por su parte, Wendolyne Retana agradeció la confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario del Trabajo, asegurando que trabajará de manera coordinada para fortalecer al Fonacot en favor de las personas trabajadoras del país.

“Llego con la firme intención de formar equipo y de trabajar de manera conjunta y coordinada con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en favor de las y los trabajadores de México”, afirmó Retana Alarcón.

La postura de la nueva directora fue respaldada por los integrantes del Consejo Directivo, quienes manifestaron disposición para colaborar con la nueva administración.

Durante la misma sesión también se presentó la propuesta de nombramiento de Jorge William Monterrey Cedillo como abogado general del Instituto Fonacot.

Wendolyne Retana Alarcón es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con una especialidad en Derecho Fiscal, diplomados en Derecho Tributario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cursa una maestría en Derecho Laboral en la Universidad Panamericana.

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