Cerrar X
Norona_1068x644_ce7aed413f
Nacional

Noroña anuncia que pedirá licencia temporal por una 'tarea'

El senador de Morena informó que se ausentará de sus funciones, sin detallar tiempo ni motivo, y dará más información este martes 21 de octubre

  • 20
  • Octubre
    2025

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña anunció que pedirá licencia temporal a sus funciones legislativas a partir del próximo jueves 24 de octubre, sin especificar el tiempo que estará ausente ni los detalles de la “tarea” que motivó su decisión.

En una transmisión en vivo, el legislador confirmó lo que ya se rumoraba y adelantó que hablará con los medios el martes 21 de octubre a las 11:00 horas para explicar los motivos de su licencia. Por el momento, sólo mencionó: “será por un tiempo (…) tengo cosas que hacer”.

La moción había sido insinuada días antes, cuando fue cuestionado sobre si donaría la mitad de su salario a los afectados por las lluvias en Veracruz, Querétaro y Puebla. Noroña respondió que lo haría y que además tenía una “sorpresa” relacionada con el cese de percepciones, sin dar mayores detalles.

El reglamento del Senado señala que los senadores pueden solicitar licencia temporal por motivos como enfermedad, maternidad, desempeño de otro cargo público remunerado o para postularse a otro puesto de elección popular. Durante este periodo, cesan en sus funciones y derechos como legislador, y el suplente asumirá el cargo hasta su regreso.

La figura del senador ha estado en el ojo público por la compra de una mansión en Tepoztlán, Morelos, por más de 12 millones de pesos, sus viajes en primera clase y polémicas confrontaciones con otros legisladores. Noroña ha defendido su estilo de vida argumentando que está cumpliendo con sus obligaciones fiscales y que existe una “ofensiva durísima” en su contra por su patrimonio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Acudira_Alito_Moreno_a_sesion_extraordinaria_convocada_por_Norona_d9d56288ad
Acudirá 'Alito' Moreno a sesión convocada por Noroña
Lo_que_ocurrio_ayer_muestra_lo_que_es_el_PRIAN_Sheinbaum_7b14c3776e
'Lo que ocurrió ayer muestra lo que es el PRIAN': Sheinbaum
sheinbaum_lopez_gatell_03f34b9f08
Avala Gobierno representación de Hugo López-Gatell ante la OMS
publicidad

Últimas Noticias

escena_rauw_alenadro_carlos_santana_78e5e5132f
Rauw Alejandro y Carlos Santana actuarán en los Latin Grammy
AP_25295034840163_a0e9adf8a8
Pepinos de mar 'inundan' la costa de un pueblo de Oregon
escena_tigresa_del_oriente_thriller_08b149daa2
La Tigresa del Oriente lanza cover en español de 'Thriller'
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
escena_axl_rose_f799a3fe60
Axl Rose lanza micrófono a baterista durante show en Argentina
publicidad
×