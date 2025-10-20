Noroña anuncia que pedirá licencia temporal por una 'tarea'

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña anunció que pedirá licencia temporal a sus funciones legislativas a partir del próximo jueves 24 de octubre, sin especificar el tiempo que estará ausente ni los detalles de la “tarea” que motivó su decisión.

En una transmisión en vivo, el legislador confirmó lo que ya se rumoraba y adelantó que hablará con los medios el martes 21 de octubre a las 11:00 horas para explicar los motivos de su licencia. Por el momento, sólo mencionó: “será por un tiempo (…) tengo cosas que hacer”.

La moción había sido insinuada días antes, cuando fue cuestionado sobre si donaría la mitad de su salario a los afectados por las lluvias en Veracruz, Querétaro y Puebla. Noroña respondió que lo haría y que además tenía una “sorpresa” relacionada con el cese de percepciones, sin dar mayores detalles.

El reglamento del Senado señala que los senadores pueden solicitar licencia temporal por motivos como enfermedad, maternidad, desempeño de otro cargo público remunerado o para postularse a otro puesto de elección popular. Durante este periodo, cesan en sus funciones y derechos como legislador, y el suplente asumirá el cargo hasta su regreso.

La figura del senador ha estado en el ojo público por la compra de una mansión en Tepoztlán, Morelos, por más de 12 millones de pesos, sus viajes en primera clase y polémicas confrontaciones con otros legisladores. Noroña ha defendido su estilo de vida argumentando que está cumpliendo con sus obligaciones fiscales y que existe una “ofensiva durísima” en su contra por su patrimonio.

