Noroña solicita licencia en el Senado para viajar a Palestina

Gerardo Fernández Noroña anunció que se ausentará temporalmente del Senado de la República tras solicitar licencia a partir del jueves 24 de octubre, con el propósito de realizar un viaje a Palestina, invitado por Emiratos Árabes Unidos, país que cubrirá el costo del traslado como muestra de solidaridad hacia su postura política sobre el conflicto en la región.

Durante la sesión legislativa, el legislador explicó que decidió pedir licencia por razones de congruencia y transparencia:

“Podría no haber pedido licencia, simplemente tenerla sin asistencia, pero como hay una observación absoluta sobre mi quehacer legislativo, y no es compatible el viaje con la atención a las sesiones del Senado, decidí presentar esta licencia”, justificó.

Noroña detalló que el viaje estaba previsto desde hace meses, pero fue pospuesto en agosto por motivos personales, y ahora se reprogramó debido a la situación humanitaria en Palestina:

“Dado que no se ha cumplido el alto al fuego, dado que continúa el genocidio al pueblo palestino, dado que ha vuelto el bloqueo a la ayuda alimentaria y que es muy grave la situación, reprogramamos el viaje y lo haré en estas fechas”, explicó.

El senador saldrá del país la noche del miércoles 23 de octubre y regresará el 2 de noviembre, con escala en Emiratos Árabes Unidos. Subrayó que el motivo de su viaje no tiene relación con ninguna diferencia política ni con los señalamientos que enfrenta:

“Están especulando mucho... pero no hay ninguna otra razón. Estoy bien con mi grupo parlamentario, con mi compañera presidenta Claudia Simón Pardo, y con el movimiento”, afirmó.

Noroña comentó además que solo Adán Augusto López Hernández estaba enterado de su decisión antes de hacerla pública, y que su grupo parlamentario no fue informado con antelación, lo que provocó especulaciones dentro y fuera del Senado.

El legislador concluyó su intervención destacando que su viaje responde a un gesto de solidaridad política y humanitaria, y no a un rompimiento interno dentro del movimiento oficialista.

Comentarios