Cerrar X
d1dd05b3_d486_4a5f_bbad_6a15b1f6e319_5f633ce54e
Nacional

Noroña solicita licencia en el Senado para viajar a Palestina

Gerardo Fernández Noroña anunció que se ausentará temporalmente del Senado de la República tras solicitar licencia a partir del jueves 24 de octubre

  • 21
  • Octubre
    2025

Gerardo Fernández Noroña anunció que se ausentará temporalmente del Senado de la República tras solicitar licencia a partir del jueves 24 de octubre, con el propósito de realizar un viaje a Palestina, invitado por Emiratos Árabes Unidos, país que cubrirá el costo del traslado como muestra de solidaridad hacia su postura política sobre el conflicto en la región.

Durante la sesión legislativa, el legislador explicó que decidió pedir licencia por razones de congruencia y transparencia:

“Podría no haber pedido licencia, simplemente tenerla sin asistencia, pero como hay una observación absoluta sobre mi quehacer legislativo, y no es compatible el viaje con la atención a las sesiones del Senado, decidí presentar esta licencia”, justificó.

Noroña detalló que el viaje estaba previsto desde hace meses, pero fue pospuesto en agosto por motivos personales, y ahora se reprogramó debido a la situación humanitaria en Palestina:

“Dado que no se ha cumplido el alto al fuego, dado que continúa el genocidio al pueblo palestino, dado que ha vuelto el bloqueo a la ayuda alimentaria y que es muy grave la situación, reprogramamos el viaje y lo haré en estas fechas”, explicó.

El senador saldrá del país la noche del miércoles 23 de octubre y regresará el 2 de noviembre, con escala en Emiratos Árabes Unidos. Subrayó que el motivo de su viaje no tiene relación con ninguna diferencia política ni con los señalamientos que enfrenta:

“Están especulando mucho... pero no hay ninguna otra razón. Estoy bien con mi grupo parlamentario, con mi compañera presidenta Claudia Simón Pardo, y con el movimiento”, afirmó.
Noroña comentó además que solo Adán Augusto López Hernández estaba enterado de su decisión antes de hacerla pública, y que su grupo parlamentario no fue informado con antelación, lo que provocó especulaciones dentro y fuera del Senado.

El legislador concluyó su intervención destacando que su viaje responde a un gesto de solidaridad política y humanitaria, y no a un rompimiento interno dentro del movimiento oficialista.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

2428a305_55c5_4326_802f_866967ca46ee_573571acc5
Senado organizará Foro Nacional sobre Federalismo en México
1412742f_2adc_482e_9f25_c487d330b3c7_d86b7793fe
Congrega 'Cabalgata Rosa' a más de 300 participantes en Parras
Norona_1068x644_ce7aed413f
Noroña anuncia que pedirá licencia temporal por una 'tarea'
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1_3644a63797
Aumentan los casos de intoxicación por alimentos en Afganistán
117_san_pedro_3e34387b5e
Suman a 117 ciudadanos a consejos consultivos de San Pedro
harfuch_lider_limonero_07fa1d5ee1
Detienen a segundo implicado en asesinato de líder limonero
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
publicidad
×