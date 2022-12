Nuevamente, AMLO destaca obras públicas de la 4T

El mandatario federal comentó que se buscará que dichas obras no se privaticen; ya que se están realizando con presupuesto público.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, nuevamente destacó las obras públicas que se están realizando bajo su administración entre ellas el Tren Maya, la refinería Olmeca en Dos Bocas, el tren interurbano México - Toluca, la aerolínea de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), etc.



Igualmente, el mandatario federal señaló que se buscará que estas obras no se privaticen ya que estarán a cargo de la Sedena, ya que según López Obrador se están realizando con presupuesto público para no generar deuda.





'El Tren Maya es una obra magna y todo el gobierno está apoyando para inaugurarlo en diciembre de 2023; todo esto lo estamos haciendo con presupuesto público, no es deuda; ahorrando, con la austeridad', dijo el Ejecutivo.



Respecto al tren interurbano, el presidente adelantó que estará listo el próximo año, aunque no especificó fecha; destacó que los ahorros hechos en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles están financiando el Tren Maya.



En cuanto a la construcción de dichas obras, el mandatario federal comentó que están bajo la supervisión de la Sedena, según el Ejecutivo, además de los proyectos antes mencionados se encuentran con la creación de los aeropuertos de Palenque, Chetumal y el nuevo de Tulum, mientras que el ubicado en Ciudad del Carmen esta a cargo de la Secretaría de Marina.



Asimismo, recordó que se contempla que la nueva aerolínea de la Sedena se llame 'Mexicana de Aviación', al igual que la que cerró en 2010.