Nuevo Poder Judicial será mejor, inicia una nueva era: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes que México vive una transformación sin precedentes con la llegada de nuevos jueces, magistrados y ministros al Poder Judicial.

“Es un cambio de era en el Poder Judicial, es una transformación muy profunda. No hay ningún otro país en el mundo que haya hecho una transformación así del Poder Judicial”, declaró durante su conferencia en Palacio Nacional.

Sheinbaum subrayó que la gran diferencia del nuevo modelo es que los integrantes del Poder Judicial fueron electos por la ciudadanía.

“Va a ser mucho mejor este Poder Judicial que el anterior, por el solo hecho de que son elegidos por el pueblo”, enfatizó.

De acuerdo con la mandataria, el objetivo es claro: “Que todos los que forman parte del Poder Judicial respondan a la gente, que no respondan a un interés en particular, a un privilegio, que no se corrompan, que no sea el poder o el dinero lo que domine, sino la justicia”.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, también reconoció que los nuevos jueces y ministros tienen por delante un reto clave: demostrar con hechos que existe verdadera impartición de justicia en el país.

“Además, tienen un reto: que es en efecto demostrar que hay impartición de justicia en México, y creo que lo van a cumplir, es un buen momento para el país”, señaló.

Cabe recordar que el fin de semana, los nueve nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y 881 personas juzgadoras elegidas el pasado 1 de junio rindieron protesta en el Senado de la República.

La presidenta entrante del Senado, Laura Itzel Castillo, tomó protesta a Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos y Sara Irene Herrerías, así como a Hugo Aguilar, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa y Aristídes Guerrero, quienes recibieron sus constancias oficiales.

Con este acto, se abrió formalmente un ciclo histórico en la organización del Poder Judicial de la Federación (PJF), que ahora arranca bajo un modelo de legitimidad ciudadana.

