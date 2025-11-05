ONU condena acoso a Sheinbaum y llama a no normalizar violencia

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el acoso que sufrió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, e hizo un llamado a no “normalizar ni minimizar” la violencia contra las mujeres.

El pronunciamiento se dio luego de que un hombre tocó sin consentimiento a la mandataria mientras saludaba a ciudadanos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a unos metros de Palacio Nacional.

“La ONU en México expresa su solidaridad con la presidenta Claudia Sheinbaum ante la agresión sufrida”, indicó el organismo en un mensaje en X.

Por su parte, ONU Mujeres recordó que toda forma de acoso, hostigamiento o abuso “es una violación de los derechos humanos y un delito que debe ser denunciado, sancionado y erradicado”.

La Secretaría de las Mujeres también exhortó a no “trivializar” el incidente ni utilizarlo para revictimizar a otras mujeres, niñas o adolescentes que han sufrido violencia.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum confirmó que interpuso una denuncia contra el agresor, identificado como Uriel Rivera Martínez, quien fue detenido y remitido a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

Además, pidió a los medios que difundieron imágenes de la agresión ofrecer una disculpa pública.

La mandataria criticó a figuras opositoras que la acusaron de “fabricar” el incidente.

“¿Se lo buscó la presidenta por ir caminando, o cómo?”, cuestionó al rechazar los comentarios revictimizantes.

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) también se sumó a las condenas, destacando que este hecho refleja cómo incluso las mujeres en altos cargos enfrentan actitudes machistas y agresiones.

De acuerdo con el Inegi, más del 70 % de las mexicanas mayores de 15 años han vivido algún tipo de violencia, mientras que el acoso sexual afecta a más del 15 % de las mujeres en el país.

