Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_05_T171331_777_ef219bfeb4
Nacional

ONU condena acoso a Sheinbaum y llama a no normalizar violencia

ONU condenó el acoso que sufrió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, e hizo un llamado a no 'normalizar ni minimizar' la violencia contra las mujeres

  • 05
  • Noviembre
    2025

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el acoso que sufrió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, e hizo un llamado a no “normalizar ni minimizar” la violencia contra las mujeres.

El pronunciamiento se dio luego de que un hombre tocó sin consentimiento a la mandataria mientras saludaba a ciudadanos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a unos metros de Palacio Nacional.

“La ONU en México expresa su solidaridad con la presidenta Claudia Sheinbaum ante la agresión sufrida”, indicó el organismo en un mensaje en X.

Por su parte, ONU Mujeres recordó que toda forma de acoso, hostigamiento o abuso “es una violación de los derechos humanos y un delito que debe ser denunciado, sancionado y erradicado”.

La Secretaría de las Mujeres también exhortó a no “trivializar” el incidente ni utilizarlo para revictimizar a otras mujeres, niñas o adolescentes que han sufrido violencia.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum confirmó que interpuso una denuncia contra el agresor, identificado como Uriel Rivera Martínez, quien fue detenido y remitido a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

Además, pidió a los medios que difundieron imágenes de la agresión ofrecer una disculpa pública.

La mandataria criticó a figuras opositoras que la acusaron de “fabricar” el incidente.

“¿Se lo buscó la presidenta por ir caminando, o cómo?”, cuestionó al rechazar los comentarios revictimizantes.

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) también se sumó a las condenas, destacando que este hecho refleja cómo incluso las mujeres en altos cargos enfrentan actitudes machistas y agresiones.

De acuerdo con el Inegi, más del 70 % de las mexicanas mayores de 15 años han vivido algún tipo de violencia, mientras que el acoso sexual afecta a más del 15 % de las mujeres en el país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_06_T115805_351_e109427605
Vinculan a dos mujeres extranjeras por armas en General Bravo
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T071815_682_278091655a
James McClean golpea aficionado rival tras encuentro
coahuila_manolo_jimenez_29db74637b
Gobierno de Manolo Jiménez bajo asedio de grupos criminales
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_6e7ec8b7eb
Aseguran droga con valor de más de $7 millones
muere_motociclista_saltillo_d65d19876f
Muere menor motociclista tras choque contra auto
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T115859_418_0d9f94beea
Aseguran 2.5 toneladas de cocaína en costas de Michoacán
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×