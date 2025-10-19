Operativo tras ataque a policías en Acapulco deja 6 detenidos

Tras la agresión contra agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Acapulco, donde tres policías resultaron lesionados y un delincuente perdió la vida, se desplegaron operativos coordinados con la Guardia Nacional, los gobiernos de Guerrero y Morelos, y las fiscalías correspondientes.

Como resultado, seis personas fueron detenidas, incluyendo a Antonio “N”, identificado como autor intelectual del ataque, además de asegurarse armas y droga. Las operaciones continúan para garantizar la seguridad en la región.

Las autoridades agradecieron a la gobernadora Evelyn Salgado y a la Secretaría de Salud de Guerrero por la atención médica oportuna, destacando que los policías heridos se encuentran fuera de peligro.

