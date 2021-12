Ordenan a FEDE entregar a INE información sobre caso Pío

El hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador es investigado por recibir dinero en 2015

La Fiscalía contra Delitos Electorales (FEDE) de la Fiscalía General de la República (FGR) deberá compartir con el Instituto Nacional Electoral (INE) la investigación que realiza en torno a la entrega de dinero de David León (ex coordinador de Protección Civil) a Pío López, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior, fue ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues se determinó que debe existir colaboración entre las instancias del Estado Mexicano y "más cuando se trata de presuntos actos de corrupción".

La resolución está relacionada con el caso de un video que fue difundido en agosto de 2020 y grabado el 16 de junio de 2015, en él se observa a Pío López Obrador recibir dinero de manos de León.

Respecto a la resolución, la magistrada Mónica Soto dijo que no es que ella estuviera en contra de la fiscalización de recursos, sino que el medio para obtener la información requerida por el INE no era la electoral, sino la penal.

"No es que me oponga a que el INE obtenga la información, pero no es por la vía electoral, sino por medio de los tribunales ordinarios. El INE tiene que buscar la respuesta que quiere, pero en esta ocasión no es competencia ni jurisdicción de esta Sala Superior que, sí somos última instancia, pero no en materia penal", explicó.

Con información de info7.mx