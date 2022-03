Otorgan Amparo a José Manuel Del Río Virgen

Del Río Virgen se desempeñaba como Secretario del Senado; fue acusado de homicidio

El exsecretario técnico del Senado de la República José Manuel Del Río Virgen recibió un amparo otorgado por parte de un Juez Federal, sin embargo permanecerá en prisión.

Del Río Virgen fue detenido y señalado por la presunta autoría intelectual del asesinato de un candidato a Alcalde.

Aunque se le concedió el amparo, no se han informado los alcances de este, por lo cual el ex funcionario que es muy cercano al Presidente de la Junta de Coordinación Política Ricardo Monreal no saldrá en libertad.

Si bien el amparo no aclara la posibilidad para que pueda salir de prisión, dejó abierta la posibilidad para que en un plazo de diez días la Fiscalía General del Estado presente un recurso de inconformidad y entonces el caso se vaya a un Tribunal Colegiado.

La acusación

El 22 de diciembre del año pasado, la Fiscalía General del Estado detuvo a José Manuel del Río Virgen, por su presunta participación intelectual en el homicidio de Remigio Tovar Tovar, quien fue candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cazones de Herrera.